Leerlingen VBS Nazareth sluiten schooljaar af met kleurrijke stoet Anthony Statius

28 juni 2019

18u45 7 Nazareth De Vrije Basisschool van Nazareth heeft het schooljaar afgesloten met een kleurrijke stoet door het dorp. Honderden kindjes stapten er voorbij de geamuseerde inwoners.

“We sluiten ons schooljaar altijd af op een feestelijke manier”, zegt directeur Patrick Neyt. “Traditioneel doen we dit met een vakantiestoet, waarbij we rond Dorp en langs het rusthuis Wielkine stappen. Voor de bewoners van het rusthuis is dit iedere keer iets om naar uit te kijken.”

De leerlingen sloten af met een gezamenlijk moment op de speelplaats en gingen daarna de vakantie tegemoet.