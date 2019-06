Leerlingen en leerkrachten nemen afscheid van schooltje Landuit Wijkschooltje Eke sluit wegens tekort aan leerlingen Anthony Statius

18 juni 2019

08u59 8 Nazareth Het einde van VBS Eke nadert. Op vrijdag 14 juni namen leerlingen, ex-leerlingen, leerkrachten en ex-leerkrachten afscheid van hun schooltje Landuit. “We zijn geëindigd in schoonheid”, zegt directrice Leen Embo.

In november 2018 werd beslist dat schooltje Landuit in de Steenweg 52 in Eke moest sluiten. “Een wijkschooltje kan van rechtswege niet blijven bestaan als er op de teldatum van 1 februari van het lopende schooljaar geen twaalf kinderen zijn ingeschreven”, vertelt directrice Leen Embo. “We leunen al jaren tegen deze grens aan en dit jaar telden we elf kleuters. Omdat er vijf kleuters naar het eerste leerjaar gaan op onze hoofdschool en we slechts een kleuter ingeschreven hadden voor het nieuwe schooljaar, heeft het schoolbestuur beslist om het schooltje te sluiten. Er komen steeds minder jonge gezinnen in de buurt wonen en ouders kiezen ook vaker voor een school waar hun kind de hele lagere schoolloopbaan kan doorlopen.”

Ook de wijkschooltjes Vossenhol en Kloosterbos in Nazareth moeten eind juni sluiten en op deze laatstgenoemde school was er al heel wat protest van ouders, maar in Eke was dit niet het geval. “De beslissing werd op voorhand uitvoerig besproken met de ouderraad, de ouders van de kinderen die nu nog naar schooltje Landuit gaan, de schoolraad en de scholengemeenschap Schelde-Leie”, zegt Leen Embo. “Door de open communicatie was iedereen begripvol. Het blijft voor alle partijen een moeilijke, maar wel realistische beslissing. Juf Veronique en de kindjes die hier naar school gaan, verhuizen naar de hoofdschool op Dorp. Op zaterdag 29 juni komen oud-leerlingen, ouders en leerkrachten helpen met de grote verhuis.”

Op vrijdag 14 juni werd er al afscheid genomen van het wijkschooltje. “We nodigden iedereen die ooit op schooltje Landuit gezeten had uit en uiteindelijk mochten we 230 ‘Landuitgangers’ ontvangen”, zegt Embo. “Na een hartelijk welkom door leerkrachten en directie kregen de mensen een drankje en hapje aangeboden. Er was een fotoreportage met foto’s uit de oude doos en veel oudere mensen brachten klasfoto’s mee. Alle mensen werden gehuldigd als ereburger van schooltje Landuit en kregen een bloem als symbolische bedanking voor alle mooie herinneringen en alle sympathie die iedereen voor het schooltje koestert. Mensen waren blij om elkaar terug te zien en er heerste niets dan positiviteit en een gerust gevoel dat dit een mooi verhaal was om nooit te vergeten. We zijn geëindigd in schoonheid.”