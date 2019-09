Le Grand Parleur siert Eke-dorp Anthony Statius

01 september 2019

11u44 0 Nazareth Ter gelegenheid van de 25ste editie van Brouwsels op straat werd zondagochtend het kunstwerk Le Grand Parleur ingehuldigd. Het beeld van Dirk De Keyzer staat op de eerste verdieping van cc De Brouwerij en het kijkt uit over Eke-dorp.

Het beeld Le Grand Parleur is een schenking van de vzw Kunst in Nazareth aan de gemeente. Het is ondertussen het vijfde kunstwerk dat aan de gemeente werd geschonken. Zo startte men in 2011 met Gehuld in stilte van Guy Timmerman op de parkbegraafplaats. Daarna volgden de beelden Chevalette van Dirk De Keyzer in de Drapstraat, een beeld van Herman Van Nazareth aan het stationsplein en het beeld Energy van Etienne De Smet in de Roombaardstraat.

Het vijfde beeld is opnieuw van Dirk De Keyzer. Le Grand Parleur is een indrukwekkende realisatie van meer dan drie meter en een gewicht van om en bij de 600 kilogram. Het beeld werd geplaatst op de hoek van cc De Brouwerij.