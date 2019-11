Kunstendag voor kinderen: workshop digitale media en theatervoorstelling Anthony Statius

14 november 2019

13u55 0 Nazareth In Nazareth gaat de Kunstendag voor kinderen niet onopgemerkt voorbij. Op zaterdag 16 november is er voor kinderen vanaf zes jaar een workshop digitale media: stopmotion en fotografie-apps en voor de allerkleinsten is er de theatervoorstelling Meneertje Rood Geen Blauw.

De cultuurdienst van Nazareth tovert cc De Brouwerij om tot een laboratorium voor nieuwe media. Kinderen vanaf zes jaar kunnen er proeven van heel wat fijne workshops zoals stopmotion, een van de oudste special effects in de filmwereld, en grappige fotografie-apps. Deze workshops vinden plaats van 9.30 tot 12.30 uur en zijn gratis.

Voor kleuters is er de theatervoorstelling Meneertje Rood Geen Blauw met aansluitend een workshop. Dit is een beeldende voorstelling over Piet Mondriaan, de wereldberoemde kunstschilder die kleuren liet dansen zoals muziek. Het gaat om kleur, vorm en de zoektocht ernaar. De voorstelling vindt plaats van 15 tot 17 uur en de toegangsprijs bedraagt 6 euro.

Meer info en tickets via www.nazareth.be.