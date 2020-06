Kunstenaars gezocht voor Het Kollektief Anthony Statius

22 juni 2020

16u45 0 Nazareth Het Kollektief, de tweejaarlijkse tentoonstelling in Nazareth, is op zoek naar lokale kunstenaars die hun werk aan het publiek willen tonen.

Alle inwoners van Nazareth en zij die er hun jeugd hebben doorgebracht, mogen deelnemen aan de tentoonstelling Het Kollektief. Alle beeldende kunstvormen zijn welkom en een jury lauwert de mooiste kunstwerken. Het lokaal bestuur koopt ze aan binnen het voorziene budget en geeft ze een plaats in het gemeentehuis of een andere gemeentelijke locatie.

Wie wil deelnemen kan voor 15 juli contact opnemen met Nele Van Havere van het team bib en cultuur en dit via bibcultuur@nazareth.be of 09/382.82.60. De tentoonstelling opent op vrijdag 18 september en is op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 september 2020 te bezoeken.