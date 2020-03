Kunst in Nazareth zoekt nieuwe leden Anthony Statius

03 maart 2020

17u45 0 Nazareth De vzw Kunst in Nazareth is op zoek naar nieuwe leden. De vzw koopt beeldende kunst aan om de publieke ruimte in Nazareth te verfraaien, bijvoorbeeld de ‘Grand Parleur’ van Dirk De Keyzer op het dak van cc De Brouwerij.

De vzw Kunst in Nazareth werd in 2010 opgericht om via fondsenwerving beeldende kunst aan te kopen voor de publieke ruimte. Een groep enthousiaste vrijwilligers gaat op zoek naar giften en organiseert culturele activiteiten om de aankoop van kwaliteitsvolle en unieke beelden te financieren. Hiervoor krijgt men jaarlijks 5.000 euro van de gemeente.

Op 23 oktober 2011 huldigde de vzw zijn eerste beeld in op de parkbegraafplaats in Nazareth, namelijk ‘In stilte gehuld’ van Guy Timmerman. Andere beelden zijn ‘Chevalette’ van Dirk De Keyzer in de Drapstraat, een borstbeeld van Herman van Nazareth op de hoek van de Roombaardstraat en de Ten Edestraat, het majestueuze kunstwerk ‘Energy’ van Etienne Desmet in de bocht van de Roombaardstraat en de ‘Grand Parleur’ van Dirk De Keyzer op het dak van cc De Brouwerij.

Om de werking van Kunst in Nazareth verder te zetten, zoekt de vzw nieuwe enthousiaste leden met een hart voor kunst en cultuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via bibcultuur@nazareth.be en 09/382.82.60.