Kunst Adelt Nazareth speelt toneelstuk Augustus, ergens op de vlakte Anthony Statius

08 november 2019

15u29 2 Nazareth De toneelvereniging Kunst Adelt Nazareth staat vanaf volgende week op de planken met ‘ Augustus, ergens op de vlakte’. Dit bekende familiedrame van Tracy Letts werd in 2013 nog verfilmd met Meryl Streep in de hoofdrol.

Het toneelstuk Augustus, ergens op de vlakte speelt zich af op de vlaktes van het uitgestrekte hedendaagse Oklahoma in de Verenigde Staten. Het vertelt het verhaal van de familie Weston, een verzameling intelligente, gevoelige mensen met een beangstigende gave om elkaar het leven absoluut onmogelijk te maken. Wanneer de vader des huizes plots spoorloos verdwijnt, verzamelt de familie zich in het ouderlijke huis om elkaar te steunen en meteen ook kapot te maken.

Het bekende stuk van Tracy Letts werd bewerkt door regisseur Antony Boone. De cast bestaat uit Bert Fiems, Diether De Conick, Dirk Haerens, Elke Galle, Fenne Vertriest, Griet Vermaerke, Joke De Backer, Karel Duron, Lien Vandeputte, Luc Pannekoeke, Petra Slock en Sabine Schiettecatte.

Er zijn voorstelling op 15, 16, 18, 21, 22 en 23 november, telkens om 20 uur in CC NOVA in Eke. Tickets kan je reserveren via www.kunst-adelt.be of 0499/25.23.33.