Kries opent bakwinkel in hartje Nazareth: “Professionele producten op maat van de thuisbakker” Anthony Statius

30 september 2020

11u13 2 Nazareth Kries Demarre opent dit weekend in Nazareth haar bakwinkel À la Tarte. Drie jaar geleden lanceerde ze haar concept bij haar thuis in Astene, maar de tijd was rijp voor een fysieke winkel. “Steeds meer mensen slaan thuis aan het bakken, maar vinden niet altijd de juiste producten”, zegt Kries.

Je eigen brood bakken is een ‘piece of cake’ volgens Kries Demarre uit Astene. Als fervent hobbybakster richtte ze in december 2017 de online bakshop À la Tarte op en nu waagt ze de stap naar een eigen winkel. “Toen ik tien jaar geleden met bakcursussen begon, vond ik nergens in de regio een winkel waar ik professionele producten in de gewenste hoeveelheden kon vinden”, zegt Kries. “À la Tarte is er dan ook op maat van de thuisbakkers, de hobbychocolatiers en de ijsventers. Tot nu toe werkte ik van thuis uit, maar op den duur stonden er meer dozen dan meubels in mijn woonkamer. Ik kreeg ook vaak de vraag waarom ik geen fysieke winkel begon.”

Kries installeerde zich in het voormalige pand van brillenwinkel Le Roy Vision Center in Dorp 34 in Nazareth, tegenover de kerk. “Voorlopig is het een ‘etalagewinkel’, dat wil zeggen dat ik nog geen vaste uren heb. Ik doe nog alles zelf en ik kan niet permanent in de zaak staan. Vanaf nieuwjaar zal ik wel vaste openingsuren hebben. Wie er zeker van wil zijn dat de winkel open is, kan altijd een afspraak maken.”

Kries ontvangt de thuisbakkers op zaterdag 3 en zondag 4 oktober tussen 10 en 18 uur voor het eerst in haar nieuwe winkel. Meer info op www.alatarte.be.