Kouter krijgt er 38 koop- en huurwoningen bij Anthony Statius

21 oktober 2019

16u31 2 Nazareth De woonwijk Kouter in Eke-Nazareth wordt uitgebreid met 38 sociale koop- en huurwoningen. Op maandag 21 oktober werd de eerste steen gelegd door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

In aanwezigheid van enkele bestuursleden van de gemeente Nazareth werd maandagochtend de eerste steen van de nieuwe woningen in Kouter gelegd door Stefaan Vercamer, voorzitter van de Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

“Net zoals bij de eerste fase voorzien we bij dit project een mix van sociale huur en sociale koop”, aldus Vercamer. “Er komen 6 koopwoningen met vier slaapkamers en vier met drie slaapkamers. De 18 huurwoningen worden stapelwoningen, allemaal voorzien van twee slaapkamers. Daarnaast zullen ook 10 stapelwoningen aangepast gebouwd worden voor personen met een beperking. Hiermee willen we voor diverse doelgroepen een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod creëren in Eke-Nazareth.” Jeanique Van Den Heede, directeur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij, vult aan: “Bij de realisatie van een nieuw project stemmen we het bouwprogramma af op de wachtlijst. Op de wachtlijst voor een huurwoning is de nood voor kleine gezinnen zeer groot en daarom zetten we in op het bouwen van huurwoningen met twee slaapkamers. Dit project heeft een prijskaartje van 5.500.000 euro en het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2021".

Geïnteresseerde kandidaten kunnen terecht op www.shmvlaamseardennen.be.