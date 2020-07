Koopdagen vervangen braderie in Eke en Nazareth Anthony Statius

08 juli 2020

17u04 3 Nazareth Unizo Nazareth en het lokaal bestuur organiseren deze week de Nazareth-Eke Koopdagen. Van woensdag 8 juli tot en met zaterdag 11 juli kan iedereen bij de 27 deelnemende handelaars terecht voor verschillende promotieacties.

Door het coronavirus werd de braderie in juni afgelast en de start van de solden werd uitgesteld tot 1 augustus. Om de handelaars van Eke en Nazareth de kans te geven hun zaak in de kijker te zetten, organiseren de lokale Unizo-afdeling en de gemeente de Nazareth-Eke Koopdagen.

“Met deze actie willen we onze plaatselijke handel een hart onder de riem steken en het gevarieerde aanbod van de detailhandel bij de Nazarethse bevolking nog bekender maken”, zegt Unizo-voorzitter Geert Wulteput. “Zo krijgt de nationaal geannuleerde ‘Winkelhier’-dag van april dan toch een lokale invulling. Gedurende de vierdaagse actie kunnen de deelnemende handelaars hun actie vrij invullen. Voor de modewinkels betekent dit bijvoorbeeld een outlet of korting op oude collecties. Voedingswinkels kunnen nieuwigheden of lekkernijen in de kijker zetten en kappers en schoonheidsinstituten kunnen hun klanten extra verwennen.”

“Klanten van de 27 deelnemende handelaars maken kans op één van de vele cadeaubonnen van 25 euro door stempels op een stempelkaart te verzamelen”, vervolgt Geert. “De totale prijzenpot bedraagt 2.700 euro en Unizo en het lokaal bestuur schenken elk de helft van de bonnen. Spaarkaarten met vijf verschillende stempels zijn geldig. Zijn het stempels van de verschillende sectoren mode, voeding, persoonsverzorging en een diverse groep, dan maakt de klant nog meer kans. Op zaterdag 11 juli kunnen kopers ook nog een gratis drankje krijgen bij één van de twee lokale dorpscafés.”