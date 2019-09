Komst zestig meter hoge radiomast werpt schaduw over Hospicebossen Anthony Statius

03 september 2019

12u25 6 Nazareth Het plan van luchtverkeersleider skeyes/Belgocontrol om een zestig meter hoge radiomast te bouwen in de Hospicebossen op de grens van Nazareth en Deurle stuit op heel wat ongenoegen. Niet enkel de buurtbewoners, maar ook het lokale gemeentebestuur stelt zich vragen bij de locatiekeuze. “Die mast zal beeldbepalend zijn voor de ganse streek, waarom zetten ze die niet in een industriezone?”, vraagt men zich af. De vergunningsaanvraag werd goedgekeurd, maar de gemeente Nazareth kan nog in beroep gaan.

Luchtverkeersleider skeyes wil een radiostation voor burgerluchtvaart bouwen midden in de Hospicebossen langs de Klapstraat in Nazareth. De komst van het station en vooral van de zestig meter hoge zendmast zorgt al maanden voor onrust in de buurt. Jonas Ghyselinck uit de Klapstraat in Deurle en Aldrik Heirman uit de Klapstraat in Nazareth willen zoveel mogelijk buurtbewoners op de hoogte brengen van de plannen.

“Tijdens het openbaar onderzoek kwam heel wat tegenkanting uit verschillende hoeken”, zegt Jonas. “Er werd een dertigtal individuele bezwaarschriften ingediend en ook de gemeente Nazareth gaf negatief advies, met steun van de lokale besturen van Sint-Martens-Latem en De Pinte. Daarnaast werden met een schriftelijke en een onlinepetitie in een week tijd honderden handtekeningen verzameld.”

Aldrik Heirman vult aan: “Tegen alle verwachtingen in werden al deze bezwaren van tafel geveegd en de omgevingsaanvraag werd op 9 augustus 2019 afgeleverd door de Vlaamse Overheid. In het beslissingsdossier vermeldt men expliciet dat de bouw van een dergelijk hoog bouwwerk in bosgebied normaal nooit mag, maar men beroept zich op de decretale afwijking ‘bouwwerk van algemeen nut’ - zijnde het beschermen van burgers bij neerstortende vliegtuigen - om dit te rechtvaardigen. Maar moet men daarom een waardevol stuk natuurgebied kapotmaken? Deze radiomast zal te zien zijn tot in Astene, Nazareth, Deurle en De Pinte. Mensen die op weg zijn naar de Hospicebossen zullen de pyloon al van ver zien staan. Een stukje onbezoedelde natuur, dat is ook algemeen belang. Ik begrijp niet niet waarom dit radiostation perse hier moet komen, er zijn toch genoeg alternatieven? Ik denk maar aan het bedrijventerrein De Prijkels of de haven van Gent. Het gemeentebestuur van Nazareth heeft tot 16 september de tijd om in beroep te gaan tegen de omgevingsvergunning, maar we hopen dat het niet tot een lange en dure juridische strijd komt. Het zou beter zijn dat men van hogerhand de vergunning schorst en op zoek gaat naar betere alternatieven.”

Het gemeentebestuur van Nazareth beslist woensdagavond of er in beroep zal gegaan worden. Burgemeester van Nazareth Danny Claeys (CD&V): “Het stuk grond waarop skeyes wil bouwen is militair domein, maar het radiostation is bedoeld voor de burgerluchtvaart. Men beroept zich inderdaad op het argument van algemeen belang en dit gegeven zal via juridische weg uitgevochten moeten worden. Indien we in beroep gaan, zal ik ook mijn collega-burgemeesters van Sint-Martens-Latem en De Pinte vragen om het beroep te ondersteunen.”