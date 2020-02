Kleuterschooltje Eke-Landuit krijgt nieuwe toekomst als buurthuis: “Van buurtbarbecue tot yogalessen, alles is mogelijk” Anthony Statius

22 februari 2020

17u01 0 Nazareth Het voormalige kleuterschooltje langs de Steenweg in Eke-Landuit wordt omgetoverd tot een buurthuis. De gemeente Nazareth kocht het gebouw voor 391.000 euro en de buurtbewoners krijgen carte blanche om het pand te renoveren en een nieuwe invulling te geven.

Op de laatste gemeenteraad van Nazareth werd unaniem besloten om budget vrij te maken voor de aankoop van de voormalige kleuterschool in de wijk Landuit in Eke (Nazareth). Het gemeentebestuur betaalde hiervoor 391.000 euro aan de Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. De herbestemming ligt in de handen van het buurtcomité, dat al maanden pleit voor het behoud van het gebouw.

Het wijkschooltje in Landuit is al sinds 1900 een ankerpunt in de deelgemeente Eke. Meer dan een eeuw lang zetten kleuters uit de buurt er hun eerste stappen in het onderwijs, maar in juni vorig jaar ging de schoolpoort onherroepelijk dicht. Hetzelfde verhaal als de schooltjes in de wijkschooltjes Vossenhol en Kloosterbos: te weinig inschrijvingen en dus niet meer opportuun om open te houden. Onmiddellijk staken er plannen de kop op om het gebouw te redden van de sloop. Buurtbewoner Chris Degroote was de man die het vuur aan de lont stak.

“Hoewel ik er zelf nooit naar school ben geweest, heb ik toch een band met deze school”, vertelt Chris. “Ik woon al twintig jaar op zo’n 100 meter van het gebouw en ik zou het jammer vinden mocht het uit ons straatbeeld verdwijnen. Met enkele buren hebben we een comité opgericht om te strijden voor het behoud van de school. Eind januari organiseerden we hier een nieuwjaarsreceptie en uit de reacties van de honderden aanwezigen bleek dat we er niet alleen voor stonden. Het gemeentebestuur toonde zich meteen bereid om het gebouw aan te kopen en tot onze grote vreugde werd hier meteen werk van gemaakt.”

“Het schooltje biedt heel wat mogelijkheden", zegt Chris. “Zo willen we in het rechtse gedeelte een polyvalente ruimte inrichten waar plaats is voor allerlei activiteiten van diverse verenigingen. Van yoga- en danslessen tot babyborrels en andere feestjes, alles is mogelijk. In de linkse ruimte zou er een café ingericht worden en om meer ruimte te creëren zal er gewerkt worden met een tussenverdieping. In de tuin achteraan is er ruimte voor petanquebanen en zomers activiteiten zoals een buurtbarbecue. Maar eerst moet het gebouw een opknapbeurt krijgen. Gelukkig zijn er al heel wat zelfstandigen uit de buurt bereid om hieraan mee te werken. Eens we de nodige sponsoring verzameld hebben, kunnen we starten aan de werken. Er moet ook nog een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden met de gemeente Nazareth. Deze overeenkomst moet ook goedgekeurd worden op de gemeenteraad”, besluit Degroote.

Wie het buurtcomité wil steunen kan contact opnemen via tschoolkevanlanduyt@gmail.com.