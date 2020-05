Kinderen kunnen dit jaar thuis ‘roefelen’ Anthony Statius

22 mei 2020

08u43 0 Nazareth De dertigste editie van de populaire Roefeldag in Nazareth kan door het coronavirus niet doorgaan, maar de jeugddienst heeft een alternatief klaar. Ze delen een RoefelPretPakket uit.

Jaarlijks nemen zo’n 500 kinderen deel aan de Roefeldag. Op die dag kunnen kinderen van de basisschool bij bedrijven, verenigingen, instellingen of winkels een kijkje achter de schermen nemen. Door de coronamaatregelen kan het evenement niet doorgaan, maar er is dit jaar wel een RoefelPretPakket.

“Dit is een pakket dat vol verrassingen zit, met leuke weetjes en opdrachten voor urenlang speelplezier”, zegt jeugdschepen Thomas Van Ongeval (CD&V). “Met dit pakket duik je, net zoals op Roefeldag, in de grotemensenwereld. Het Doeboekje gidst de kinderen door verschillende beroepen. Het pakket is gratis. Vanaf nu tot woensdag 10 juni kan elk kind van het eerste tot het zesde leerjaar een RoefelPretPakket bestellen via de website van de gemeente Nazareth www.nazareth.be/roefel. Het pakket kan op zaterdag 27 juni, maandag 29 juni of dinsdag 30 juni worden afgehaald in de Roefel Drive-in aan het Jeugdontmoetingscentrum aan de sporthal.”