KGA-inzameling verloopt in vier fasen Anthony Statius

05 mei 2020

11u22 0 Nazareth De inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA) zal door de coronacrisis gedeeltelijk anders verlopen in Nazareth. De inwoners worden in vier groepen ingedeeld en krijgen elk een afzonderlijk inzamelmoment.

De KGA-inzameling in Nazareth start op zaterdag 9 mei op de parking van de sportsite. De bevolking wordt ingedeeld in vier groepen en iedere groep heeft een apart inzamelmoment. Op 9 mei zijn tussen 9 en 18 uur de inwoners wiens familienaam begint met ‘ABC - EFGHIJKL’ welkom. Op dinsdag 12 mei van 15 tot 20 uur is het de beurt aan de inwoners met een familienaam beginnend met ‘D’, op donderdag 14 mei van 15 tot 20 uur de familienamen beginnend met ‘MNOPQRSTU - WXYZ’ en op zaterdag 16 mei van 9 tot 18 uur de familienamen beginnend met ‘V’.

De parking moet je inrijden vanaf de Drapstraat en uitrijden in de Ommegangstraat. De omgekeerde beweging is verboden tijdens de vier inzamelmomenten.

