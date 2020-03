Kapper bedenkt remedie tegen ‘quarantainecoupe’ Anthony Statius

27 maart 2020

18u28 0 Nazareth Kapper Koen Michels uit Nazareth wil dat zijn klanten ook tijdens de coronacrisis mooi voor de dag komen. Daarom is hij gestart met het samenstellen van pakketten met kleur- en verzorgingsproducten. “De tips om ze aan te brengen, krijgen de klanten er gratis bij”, zegt Koen.

Nu de kapperszaken door de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn, zitten heel wat mensen met de handen in het haar. Om er voor te zorgen dat zijn klanten hun coupe zo goed mogelijk kunnen onderhouden, is kapper Koen Michels van HAIRKO in Nazareth gestart met een uniek initiatief.

“Wie dat wenst, kan gepersonaliseerde kleuringen afhalen of thuis geleverd krijgen”, zegt Koen. “Zo kunnen mensen hun grijze haren zelf kleuren. Van mijn vaste klanten ken ik de juiste producten en behandeling, dat gaat vrij gemakkelijk, en bij nieuwe klanten baseer ik mij op een foto die men doorstuurt. Waarom ik dit doe? Het is niet omdat mensen in quarantaine zitten, dat ze zich niet meer moeten verzorgen. Ik zou niet willen dat mijn klanten er verwilderd bijlopen en daarom probeer ik hen te helpen in de mate van het mogelijke. Zo wil ik mijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijden.”

Meer info via de Facebookpagina van HAIRKO of via 09/385.87.88.