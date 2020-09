Jo De Meyer en Hard Labeur Nazareth zijn er klaar voor: “Het wordt leuke minivoetbalcompetitie” Dominique Lampo

11 september 2020

17u33 0 Nazareth Vanavond gaat de minivoetbalcompetitie van start en met een duel tussen MVC Synergie Oudenaarde en Hard Labeur Nazareth staat er al meteen een topper op het programma in eerste nationale. Over de schouder van Jo De Meyer, coach van Nazareth, blikken we vooruit op de competitie en de topper van vanavond is natuurlijk ons eerste gespreksonderwerp.

“Wij beginnen met een duel bij de titelfavoriet. Synergie Oudenaarde liet zich in de eerste ronde van de Beker van België wel verrassen bij Oliver Gent, maar al te veel conclusies wil ik daar niet aan verbinden. Met kleppers als Davy Joye, Anton Vanborm en Jesse Brouwers heeft het kwaliteit in overvloed en zij worden wat mij betreft de te kloppen ploeg. Vanavond proberen we hen zeker het leven zuur te maken. Na de derde plaats van vorig jaar zijn we zeker niet kansloos. Het is de verdienste van mijn bestuursploeg om de ploeg van vorig seizoen bij elkaar te houden. Het was een stunt dat we vorig jaar al drie speeldagen voor het einde zeker waren van de eindronde en het zou fantastisch zijn om opnieuw zo’n seizoen te spelen. Voor de eerste speeldag kan ik wel niet rekenen op Ilias El Malqui en Maxime Pieters.“

Nieuwkomer

MVC Banden Nollet Aalter maakt de overstap van tweede nationale en De Meyer heeft het gevoel dat de promovendus klaar is voor het nieuwe seizoen. “Vorig seizoen werden we door die ploeg uit de beker geknikkerd en het is zeker geen toeval dat ze de stap zetten naar eerste. Met Yoshi Noppe hebben ze een speler in huis die al wat ervaring heeft in eerste nationale en ook in de breedte is dat team wel gewapend om zijn mannetje te staan. Al blijft het natuurlijk uitkijken hoe zij met het hogere tempo in eerste nationale zullen omgaan.”

En wat denkt De Meyer over ex-ploeg AZ’77 Maldegem? “Vorig jaar draaide die ploeg goed mee in eerste nationale en met jongens als Dries Standaert en Bregt Savat hebben ze natuurlijk ervaring zat. De komst van Matthias Cordonnier zal hen ook zeker goed doen. Matthias stond ook op mijn verlanglijstje, maar hij koos uiteindelijk voor Maldegem en daar zal hij door zijn creativiteit zeker een meerwaarde zijn.”

Hoofdrol

Een hoofdrol ziet De Meyer weggelegd voor ploegen als San Siro Deftinge, HG Appels, Indulek Erwetegem en Opel Haeck Drongen. “Deftinge, Appels, Erwetegem en Drongen kunnen de uitdagers van Synergie Oudenaarde worden. Deftinge is al jaren een heel stevige ploeg en hield zijn kern intact. Appels kwam de voorbije jaren minder op de voorgrond maar met de komst van Michael Engels, Sven Smekens en Jordy Wauters tonen ze toch ambitie. Erwetegem is een moeilijk te bekampen tegenstander en met Kenneth Fouquet heeft het een pion in huis die de wedstrijd op zijn eentje kan beslissen. Drongen gooit het na een ietwat ontgoochelend seizoen over een andere boeg. Piet-Jan De Coninck en Maarten Melkebeke maken er nu de dienst uit en kunnen een meerwaarde vormen.”

Stugge ploegen

Blijven over: Domino Trappen Oudenaarde en Mini Sint-Gillis-Waas. De Meyer verwacht dat die ploegen vooral in eigen huis taaie tegenstanders worden. “Wij haalden vorig jaar zes op zes tegen Oudenaarde. Het is een ploeg die ik minder goed kan inschatten, maar het lijkt me dat ze aan kwaliteit hebben ingeboet. Maar dat zorgt er vast voor dat ze iets meer behouden zullen spelen. Eenzelfde verhaal bij Mini Sint-Gillis-Waas. Het team van Karel De Mol doet het jaar na jaar met een quasi ongewijzigde ploeg. Noem het maar een stugge ploeg. Het wordt voor iedere ploeg week na week knokken om de punten binnen te halen. Ik verwacht dan ook een mooie en spannende minivoetbalcompetitie.”