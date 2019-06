Jeugd welkom op tweejaarlijkse sportbeurs Anthony Statius

12 juni 2019

09u01 3 Nazareth De gemeente Nazareth organiseert op zondag 16 juni voor de vijfde keer een sportbeurs. Iedereen is welkom tussen 14 en 17 uur op de gemeentelijke sportsite.

Met de tweejaarlijkse sportbeurs wil de gemeente Nazareth de jeugd enthousiast maken voor sport. De focus van deze beurs ligt op kleuters, kinderen en jeugd die op zoek zijn naar een eerste of een nieuwe sport. Verschillende Nazarethse sportclubs zetten tussen 14 en 17 hun deuren open voor informatie en initiatie. Iedereen is welkom om een namiddag gratis gezellig te sporten. Er is een attentie voorzien voor alle aanwezigen.