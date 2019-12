Jan De Wilde sluit concertseizoen van Popallure af Anthony Statius

23 december 2019

10u46 0 Nazareth Kleinkunsticoon Jan De Wilde komt op vrijdag 27 december met zijn show ‘Hehe! Wat een Jan!’ naar CC Nova in Eke. Hiermee sluit hij het concertseizoen van vzw Popallure af.

Jan De Wilde is meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven. Jan is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Liedjes zoals Joke, Een vrolijk lentelied, Walter, Hèhè, Eerste sneeuw en Fanfare van honger en dorst behoren ondertussen tot onze culturele geschiedenis.

Op vrijdag 27 december staat hij met Eddy Peremans (gitaar), Kries Roose (toetsen), Jo Soetaert (drums), Mario Vermandel (bass/contrabas) en Liesbeth De Lombaert (viool) op het podium van CC Nova.

Tickets zijn te koop aan 23 euro. Meer info vind je via www.popallure.be.