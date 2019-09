Jaarlijkse Hoevefeesten met tractorwijding Anthony Statius

03 september 2019

17u34 0 Nazareth De Landelijke Gilde van Eke organiseert op zondag 8 september de jaarlijkse Hoevefeesten. De activiteiten vinden plaats in de Scheldestraat 25 in Eke.

“Aan de Hoevefeesten in Eke nemen ieder jaar zo’n tweehonderd tractoren deel”, zegt organisator Viviane De Preester. “De festiviteiten starten ‘s morgens met een rondrit met oldtimer- en landbouwtractoren. De deelnemers kunnen vanaf 8.30 uur al genieten van een gratis ontbijt. Om 11.30 uur is er een aperitief met een wijding van de tractoren ter hoogte van de feesttent en daarna kan iedereen aanschuiven voor een eetfestijn. Vanaf 14 uur is er een peuzelterras en dan wagen de tractorbestuurders zich aan enkele behendigheidsproeven. De dag wordt om 18 uur afgesloten met een koetjesworp met 2.000 euro aan prijzen. Er is doorlopend amusement met een kinderboerderij, schminkstand, go-cartparcours en een rodeostier.”

Kaarten bestellen kan via 0472/45.88.15 of viv.depreester@yucom.be. Meer info via http://eke.landelijkegilden.be/ of de Facebookpagina ‘LandelijkeGildeEke’.