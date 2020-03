Inzameling van mondmaskers in cc De Zwaan Anthony Statius

17 maart 2020

22u19 0 Nazareth Op vraag van woonzorgcentra en ziekenhuizen organiseert de gemeente Nazareth een dringende inzameling van mondmaskers. Deze kan je woensdag tussen 8.30 en 12 uur binnenbrengen in cc De Zwaan.

“Voor de zorgverleners en hun patiënten zijn mondmaskers van levensbelang”, klinkt het bij de gemeente. “Wie thuis mondmaskers liggen heeft, wordt met aandrang gevraagd deze binnen te brengen in cc De Zwaan. Het gaat om mondmaskers van de types FFP1, FFP2, FFP3 en om linnen mondmaskers die in de kookwas kunnen. Het dragen van een mondmasker is voor een doorsnee burger niet nodig als je de maatregelen van afstand en hygiëne goed volgt. Voor hulpverleners en hun patiënten zijn mondmaskers echter van levensbelang.

Op woensdag 18 maart van 8.30 tot 12 uur staat een inzamelbox klaar in cc De Zwaan. Meld je eerst aan bij het gemeentehuis door aan te bellen aan de voordeur.,dan kunnen de medewerkers je binnen laten in cc De Zwaan. Kan je tijdens deze uren niet langskomen? Maak dan een afspraak voor een ander moment, door te bellen naar 09/382.82.82.