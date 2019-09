Inwoners welkom op inspraakmomenten over beleid Anthony Statius

11 september 2019

10u03 0 Nazareth De gemeente Nazareth start binnenkort met inspraakmomenten over het toekomstige beleid. Op deze sessies Zegget met maten zijn alle inwoners uitgenodigd.

Om het beleid voor de komende zes jaar te helpen vastleggen, heeft de gemeente Nazareth in mei een vragenlijst uitgestuurd naar alle inwoners ouder dan 16 jaar. 9.856 inwoners kregen een enquête in de bus en 2.940 personen, zo’n 30 procent, bezorgden deze terug, online of op papier.

Binnenkort lanceert de gemeente het tweede deel van de campagne, namelijk de ‘Zegget met Maten’-inspraakmomenten. Tijdens deze sessies stelt men de belangrijkste beleidsthema’s voor en nodigt men de inwoners uit om mee te praten over concrete voorstellen bij deze thema’s. Op woensdag 25 september zijn vooral de inwoners van de stationsbuurt om 19.30 uur welkom in de cafetaria van de sporthal Drapstraat. Op dnderdag 26 september is er om 19.30 uur een inspraakmoment in cc Het Centrum. Deze is vooral bedoeld voor de inwoners van de buurt ‘Centrum Nazareth’.

Meer info en inschrijvingen via www.nazareth.be/zegget-met-maten-inspraakmomenten.