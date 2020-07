Inwoners mogen mee wandelroute bepalen Anthony Statius

16 juli 2020

De inwoners van Nazareth mogen helpen zoeken naar de ideale wandelroute in de Scheldevallei. Wie deelneemt aan de wedstrijd krijgt een gratis consumptie bij één van de lokale horecazaken.

In Nazareth ligt een prachtig stukje wandelgebied aan de Schelde. Dit wandelgebied is niet bij iedereen gekend en dit wil de gemeente veranderen door samen met de inwoners een nieuwe wandelroute uit te tekenen. Dit kan door de ideale wandelroute te tekenen op een kaart en door enkele vragen te beantwoorden.

Wie een ingevulde krant afgeeft bij een deelnemende horecazaak, krijgt per deelnemer een gratis consumptie ter waarde van 2,5 euro. Als je de krant afgeeft in het gemeentehuis, krijg je een horecabon. Om het extra aantrekkelijk te maken, worden er twintig vlinders verstopt in het wandelgebied. Wie kans wil maken op een Nazarethbon moet een foto plaatsen op de Facebookpagina met daarbij de hashtag #vlinderzoektocht. De actie loopt nog tot eind augustus.

Meer info via www.nazareth.be/participatiescheldevallei.