Infrabel laat medewerkers De Zonnehoeve virtueel spoorlopen Anthony Statius

03 maart 2020

13u33 0 Nazareth De medewerkers van De Zonnehoeve in Nazareth kropen dinsdag virtueel in de huid van een spoorloper. Met een virtual reality-bril op de neus liet Infrabel hen met een filmpje van dichtbij meemaken wat er kan gebeuren wanneer je bij rood licht een overweg oversteekt. “Ook hier gebeurt het nog te vaak, het is levensgevaarlijk”, zegt Karolien Bracke, preventieadviseur van De Zonnehoeve.

In 2019 registreerde spoorbeheerder Infrabel 705 officiële meldingen van spoorlopers in ons land. “In vergelijking met het jaar daarvoor is dat een vermindering van 8 procent, maar in de provincie Oost-Vlaanderen is het aantal spoorlopers gestegen”, zegt Hanna El Bachiri van Infrabel. “Daarom zetten we in op extra sensibiliseringsacties. Eén daarvan is The Floor, een virtual reality-film waarmee we scholen maar ook bedrijven bezoeken.”

Op vraag van De Zonnehoeve kwam The Floor - de naam verwijst naar de trillende ondergrond die een aanstormende trein moet nabootsen - naar De Zonnehoeve, een maatwerkbedrijf in Nazareth dat vlakbij een overweg gelegen is. “Wij zetten sterk in op veiligheid van onze medewerkers”, zegt preventieadviseur Karolien Bracke. “Er werken hier 230 mensen en nagenoeg iedereen moet de spoorweg oversteken om hier te geraken, dus De Zonnehoeve is een zeer relevante doelgroep voor deze actie.”

Na een korte les over spoorveiligheid kregen de medewerkers van De Zonnehoeve allemaal een VR-bril op. In een korte film, die werd opgenomen met een speciale 360 gradencamera werden de medewerkers ondergedompeld in een virtuele wereld waar ze in de huid kruipen van Joren, een van de personages uit de televisieserie Thuis. “In het filmpje wordt Joren aangereden door een trein, terwijl hij een spoorweg oversteekt”, zegt Karolien. “Op die manier kunnen de kijkers aan den lijve ondervinden hoe gevaarlijk het is om zich op de sporen te bevinden wanneer de rode lichten branden en de slagbomen van een overweg gesloten zijn. Er zijn in De Zonnehoeve gelukkig nog geen ongevallen gebeurd, maar er worden wel af en toe spoorlopers gemeld. Levensgevaarlijk is dat! Met The Floor hopen we de bewustwording van de gevaren op en rond het spoor te vergroten”, zegt Karolien.