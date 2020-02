Infoavond over afhaling van asbest aan huis Anthony Statius

21 februari 2020

09u15 0 Nazareth Afvalintercommuncale IVM geeft toelichting over haar asbestprojecten. Deze infoavond vindt op donderdag 5 maart plaats in cc Het Centrum in Nazareth.

Afvalverwerker IVM is een proefproject opgestart waarbij asbestplaten thuis worden opgehaald. Volgens IVM is deze manier van werken veiliger dan dat men mensen met hun asbestafval zelf naar het recyclagepark stuurt.

Om hier meer toelichting over te geven organiseert IVM een gratis infoavond. Deze start om 20 uur in cc Het Centrum in Nazareth. Inschrijven is verplicht via 09/382.82.75 of pdme@nazareth.be.