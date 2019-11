Hospicebossen worden uitgebreid en inwoners kunnen hierbij helpen Anthony Statius

19 november 2019

10u42 0 Nazareth De Gezinsbond Nazareth en de provincie Oost-Vlaanderen organiseren op zaterdag 23 november een boomplantactie in de Hospicebossen. Er wordt ook een geboortemonument ingehuldigd.

De Hospicebossen in Nazareth worden uitgebreid met drie hectare nieuw bosgebied. Gezinsbond Nazareth organiseert samen met de provincie Oost-Vlaanderen op zaterdag 23 november een boomplantactie en iedereen is tussen 9.30 en 12 uur welkom om mee te helpen. Er wordt een tijdelijke parking voorzien op het terrein tussen de Kortrijkseheerweg en Langedreef.

Op die dag zal voor het eerst in Nazareth een geboortemonument ingehuldigd worden. Deze plechtigheid vindt plaats om 10.30 uur en nadien is er de mogelijkheid tot een begeleide wandeling van ongeveer een kilometer door het bos. Achteraf is er een kleine drink voorzien.