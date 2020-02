Hinder door torenkraan in Eke-centrum Anthony Statius

17 februari 2020

10u06 0 Nazareth Op de hoek van de Steenweg met de Stationsstraat wordt vandaag op de rijbaan een torenkraan geplaatst. Dit zorgt voor tijdelijke hinder op de rotonde van Eke.

In Eke-centrum worden veertien appartementen gebouwd. Tijdens de bouwwerken wordt een torenkraan geplaatst en dit brengt hinder mee voor het verkeer op de rotonde.

Het verkeer dat van de rotonde naar Nazareth rijdt, moet net voorbij de rotonde op het andere rijvak rijden. Het verkeer vanuit Nazareth wordt naar de N60 omgeleid via de Oudenaardseheerweg en de Weefstraat. Lokaal verkeer kan omrijden via de Guillaume Delmeirelaan. Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding. Er is een tijdelijke halte in het begin van de Guillaume Delmeirelaan.

De torenkraan werd maandag op de rijweg geplaatst en blijft er enkele weken of maanden staan. Van zodra de ondergrondse parkeergarage van de appartementen klaar is, zal de kraan naar privéterrein verplaatst worden.