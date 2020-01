Hinder door asfalteringswerken op N60 tussen rotonde en oprit van de E17 Anthony Statius

23 januari 2020

15u53 0 Nazareth Het verkeer op de N60 tussen de rotonde en de oprit van de E17 in De Pinte zal vanaf maandag hinder ondervinden door asfalteringswerken. Het is de laatste fase in de vernieuwing van het op- en afrittencomplex.

Als de weersomstandigheden het toelaten start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf maandag 27 januari met het asfalteren van de N60 tussen de rotonde en de oprit van de E17. Hierdoor moet het verkeer richting Gent over één rijstrook rijden. De oprit blijft dicht tijdens de werken. Eenmaal dit stuk geasfalteerd is, is het nieuwe complex zo goed als klaar. Deze werken duren tot en met vrijdag 31 januari.

Aansluitend op de asfaltwerken start de aannemer met de laatste afwerking zoals onder andere het plaatsen van vangrails, het aanbrengen van wegmarkeringen, het plaatsen van signalisatie en het afwerken van de bermen. Als alles verloopt volgens planning, zijn de werken midden februari klaar. Het weer speelt hier een grote rol in en alles kan dus nog opschuiven. De oprit blijft nog dicht tot het einde van de werken.