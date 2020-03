Helpende handen gezocht voor lenteschoonmaak Anthony Statius

09 maart 2020

13u57 0 Nazareth De gemeente Nazareth zoekt vrijwilligers die willen deelnemen aan de grote lenteschoonmaak. Deze zwerfvuilactie vindt plaats op zaterdag 28 maart.

Op donderdag 26 en zaterdag 28 maart wordt er zwerfvuil opgeruimd in Nazareth. Op de actie van zaterdag is iedereen welkom om te komen helpen. Je krijgt vooraf alle praktische informatie en op de dag zelf krijg je het nodige materiaal, bestaande uit een fluohesje, een grijper, handschoenen en speciale afvalzakken. Tijdens de tocht ben je verzekerd en wie dat wenst, kan ‘s middags gratis een kom soep en een broodje krijgen. In de namiddag start een tweede ronde.

De actie loopt van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en starten doet men aan CC De Zwaan. Inschrijven doe je via www.nazareth.be/actie-2020.