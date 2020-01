Hagen rond kerkhof krijgen verjongingskuur Anthony Statius

09 januari 2020

15u05 0 Nazareth De groendienst van Nazareth is op woensdag 8 januari gestart met een verjongingskuur voor de hagen rond het kerkhof in Dorp.

Wie onlangs in Dorp passeerde, heeft het misschien al gezien, maar de hagen rond het kerkhof van Nazareth zijn een pak kleiner geworden. De gemeente Nazareth onderwierp de hagen aan een ingrijpende snoeibeurt en heeft daar ook gegronde redenen voor.

“We willen dat de hagen op een gezonde manier oud worden”, klinkt het bij de gemeente. “Daarnaast moet het snoeien van de hagen betaalbaar blijven want de hoogte, de breedte en het snoeiafval spelen op een gegeven moment in ons nadeel. De hagen moeten ook binnen hun voorziene ruimte passen en we willen de haag uniform maken, recht en uitgelijnd. Na de snoei zal de haag er wat kaal uitzien, maar dat is slechts van korte duur.”

