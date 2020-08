Gratis grondwater te verkrijgen aan De Lichtervelde Anthony Statius

13 augustus 2020

15u30 0 Nazareth Aan woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke (Nazareth) is vanaf nu grondwater te verkrijgen. Buurtbewoners kunnen er gratis water halen aan de site, waar het toekomstige rusthuis wordt gebouwd.

Om waterverspilling tijdens deze hittegolf zoveel mogelijk tegen te gaan, kan je op heel wat werven opgepompt grondwater krijgen. Ook op de werf van het nieuwe rusthuis De Lichtervelde in Eke (Nazareth) is er grondwater te verkrijgen.

“Om waterverspilling te voorkomen stelt de aannemer het grondwater gratis ter beschikking voor iedereen”, zegt communicatiemedewerker Daphné Lason. “In de Kouter staan er 4 tapkranen waarop je een tuinslang kan aansluiten om zo water over te laden. Iedereen mag zoveel water aftappen als men wil. Men kan het grondwater gebruiken om de planten te besproeien, om de auto te wassen of om te poetsen. Het water is niet drinkbaar.”

Het nieuwe woonzorgcentrum De Lichtervelde komt op de weide recht tegenover de huidige ingang van het woonzorgcentrum. Het nieuwe rusthuis zal 206 eenpersoonskamers, dertien tweepersoonskamers en vier inleunflats tellen. Het nieuwe complex zal in de zomer van 2022 de deuren openen.