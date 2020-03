Gezocht: architect voor renovatie dekenij Anthony Statius

12u01 0 Nazareth Zeven kandidaten meldden zich na een oproep voor uitbaters voor een horecazaak in de Dekenij. Deze moet eerst gerenoveerd worden, en daarvoor is de gemeente nu op zoek naar een architect. De gesprekken startten volgende week.

Eind vorig jaar lanceerde het gemeentebestuur van Nazareth een tweede oproep naar kandidaten die in de dekenij in Dorp een horecazaak willen uitbaten. Op de initiële oproep van oktober 2017 kwam er maar weinig respons, maar nu is er sprake van een zevental kandidaten, en dat is geen toeval.

“Nu de gemeente de renovatiekosten op zich neemt, is er meer interesse”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “We voorzien een bedrag tussen 500.000 en 600.000 euro voor de volledige renovatie van het gebouw en het installeren van een keuken en een lift. Nu de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven, kunnen we op zoek naar een architect die de werken zal uitvoeren. De architect zal dan samen met de toekomstige uitbater en de gemeente de plannen verder uitwerken.” Ondertussen werd de selectieprocedure goedgekeurd op de laatste gemeenteraad.