Gezinsbonden Nazareth en Petegem schenken 1.200 euro aan Vlamingen helpen Tjernobylkinderen Anthony Statius

23 december 2019

10u19 0 Nazareth Gezinsbond Nazareth en Gezinsbond Petegem sloegen de handen in elkaar om geld in elkaar te zamelen voor vereniging Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen. Op zondag 22 december overhandigden zij een cheque van 1.200 euro.

In maart organiseerden Gezindsbond Nazareth en Gezindsbond Petegem een actie in het kader van de Warmste Week. Er werd een voordracht met fotoreportage over Tsjernobyl gepresenteerd en daar was zo’n honderd man op aanwezig.

De opbrengst van 1.200 euro werd zondag overhandigd aan de vereniging Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen. Deze vereniging zorgt ervoor dat kinderen tussen de leeftijden van 7 en 17 jaar uit de getroffen gebieden rond GOMEL van een zomervakantie in België kunnen genieten.