Gezinsbond organiseert lokaal ontbijt Anthony Statius

07 juni 2019

09u03 2 Nazareth De Gezinsbond Nazareth en Eke organiseert op zaterdag 22 juni voor de zestiende keer een gezond ontbijt. Iedereen is welkom vanaf 8 uur in cc De Zwaan.

Gezinsbond Nazareth en Eke biedt op zaterdag 22 juni opnieuw een gevarieerd ontbijt aan. Dit evenement wordt samen met het gemeentebestuur georganiseerd. Niet-leden betalen 5 euro, voor leden en kinderen is het ontbijt gratis. Wie met de fiets naar het ontbijt komt, maakt kans op een waardebon van 10 euro. Inschrijven kan nog tot donderdag 16 juni via Donald Maebe (0495/63.02.48) of via gezinsbondnazareth@hotmail.com.