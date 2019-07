Gezinsbond Nazareth organiseert twintigste vakantiezoektocht Anthony Statius

02 juli 2019

09u13 0 Nazareth De Gezinsbond van Nazareth organiseert nog tot en met 25 augustus een vakantiefietszoektocht. Het thema dit jaar is ‘Nazareth in verbinding’.

“Onze twintigste vakantiefietszoektocht is 27 kilometer lang en toont aan dat Nazareth heel snel en veilig met verschillende assen in verbinding staat”, zegt Donald Maebe van de Gezinsbond. “De fiets wordt meer en meer het meest efficiënte vervoermiddel. Langsheen de route hebben wij twaalf detailfoto’s genomen en de bedoeling is dat de deelnemers de twaalf locaties op de foto’s vinden. Er zijn vijf waardebonnen van 10 euro te winnen.”

De routebeschrijving en het vragenblad zijn te downloaden via www.gezinsbond.be/nazareth. Het antwoordblad kan je deponeren in de brievenbus van Marleen Rogge, Zwanestraat 19 of mailen naar gezinsbondnazareth@hotmail.com en dit ten laatste op 25 augustus.