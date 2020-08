Genieter in eetcafé Den Hert of heftruckchauffeur in De Prijkels? Nazareth zoekt figuranten voor promofilm Anthony Statius

18 augustus 2020

18u05 0 Nazareth De gemeente Nazareth is op zoek naar figuranten voor een promofilm. Het filmpje over Nazareth wordt door Havenkop in september opgenomen en iedereen krijgt de kans om in beeld te komen.

Iedereen mag weten dat het in Nazareth goed toeven is als inwoner, werknemer of toerist. Om de troeven van de gemeente in de verf te zetten wordt een filmpje gemaakt en dit zal vertoond worden bij de verwelkoming van nieuwe inwoners en via sociale media.

“We zoeken nog enkele figuranten voor in het filmpje”, zegt communicatieverantwoordelijke Els Verbeke. “In de verschillende scènes tonen we personen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden, op diverse locaties, zoals een gezin met jonge kinderen in het Hospicebos, een tiener die met mama of papa naar de turnclub gaat, twee mensen die op donderdagochtend een terrasje doen op het Dorp of twee mensen die wel eens in eetcafé Den Hert komen. Verder zoeken we een groep fietsers van 40 à 50 jaar, een 65-plusser die geniet in de Lindendreef, een werknemer met heftruck in bedrijvenzone De Prijkels, een ondernemer die gasten ontvangt in Hotel Van der Valck, een muziekgroepje en een geluids- of lichttechnieker die in Nazareth werkt of een inwoner die regelmatig een voorstelling in cc Nova bijwoont.”

De opnames vinden plaats in september en wie een halve dag vrij kan maken, kan zich aanmelden via communicatie@nazareth.be of 0472/18.57.99.