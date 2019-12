Gemeentelijke basisscholen organiseren vierjaarlijkse kerstmarkt Anthony Statius

11 december 2019

17u43 0 Nazareth De gemeentelijke basisscholen De Toetertrein uit Nazareth en De Vlinderboom uit Eke organiseren vrijdagavond hun vierjaarlijkse kerstmarkt. Een deel van de opbrengst gaat naar de vzw Eleonoor en de vzw Zorgclowns & Compagnie.

De kerstmarkt van de gemeentelijke basisscholen van Nazareth en Eke vindt vrijdag voor de achtste keer plaats. “Met deze kerstmarkt willen we de lokale bevolking, ouders, leerlingen en leerkrachten samenbrengen in een gezellig kader”, zegt directeur Philip Van Maldeghem. “De kinderen verkopen samen met hun juffen en meesters hun zelfgemaakte knutselwerken en de catering wordt verzorgd door de oudervereniging en leerkrachten. Je kan als bezoeker kiezen uit een ruim assortiment snacks, lokale bieren, glühwein, jenever en warme chocolademelk en frisdranken. De school zal mooi versierd en verlicht zijn en er zijn kersttaferelen uitgestald in de lokalen van de school. Verder zijn er optredens van Little Dixie en een doedelzakspeler.”

“De opbrengst van dit evenement vloeit grotendeels terug naar de leerlingen, maar we laten in deze periode ook ons warm hart zien”, aldus de directeur. “We schenken een deel van de opbrengst aan twee goede doelen, namelijk vzw Eleonoor en Zorgclowns & Compagnie.

De kerstmarkt start vanaf 18 uur en de toegang is gratis. Parkeerplaatsen zijn er langs de Drapstraat, alsook op de parking van de sporthal via de Ommegangstraat.