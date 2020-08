Gemeentehuis en sociaal huis open op afspraak Anthony Statius

18 augustus 2020

14u59 0 Nazareth In het gemeentehuis en het sociaal huis van Nazareth kan je opnieuw voor alle dienstverlening terecht, dus niet enkel voor dringende zaken. Je moet wel nog steeds een afspraak maken.

In Nazareth kan je opnieuw terecht in het gemeentehuis en het sociaal huis, ook wanneer het gaat om niet dringende afspraken. Het is nog steeds verplicht om een afspraak te maken en de gemeente vraagt om zoveel als mogelijk online te regelen zodat er meer momenten beschikbaar blijven voor andere inwoners. Meldingen doorgeven kan via het meldpunt of door te bellen naar 09/382.82.82.

In elk gebouw wordt een maximaal aantal personen op afspraak toegelaten. Er is extra signalisatie aangebracht, om je te helpen de afstand van anderhalve meter te bewaren, er zijn middelen voor de noodzakelijke handhygiëne aan de in- en uitgang en na elke bezoeker wordt het loket ontsmet.