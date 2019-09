Gemeente Nazareth gaat in beroep tegen vergunning voor hoge radiomast in Hospicebossen Anthony Statius

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft woensdagavond beslist om in beroep te gaan tegen de omgevingsvergunning voor het radiostation in de Hospicebossen. Skeyes/Belgocontrol wil er een mast van zestig meter hoog bouwen en zowel buurtbewoners als de gemeentebesturen van Nazareth, De Pinte als Sint-Martens-Latem vinden dit geen geschikte locatie.

Luchtverkeersleider skeyes wil een radiostation voor burgerluchtvaart bouwen midden in de Hospicebossen, langs de Klapstraat in Nazareth. De komst van het station en vooral van de zestig meter hoge zendmast zorgt al maanden voor onrust in de buurt. Tijdens het openbaar onderzoek kwam heel wat tegenkanting uit verschillende hoeken. Er werd een dertigtal individuele bezwaarschriften ingediend en ook de gemeente Nazareth gaf negatief advies, met steun van de lokale besturen van Sint-Martens-Latem en De Pinte. Daarnaast werden met een schriftelijke en een onlinepetitie in een week tijd honderden handtekeningen verzameld. Tegen alle verwachtingen in werden al deze bezwaren van tafel geveegd en de omgevingsaanvraag werd op 9 augustus van dit jaar afgeleverd door de Vlaamse Overheid.

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft nu beslist dat men in beroep gaat tegen deze vergunning. “Wij zullen ge gemeentebesturen van De Pinte en Sint-Martens-Latem vragen of zij ons hierin willen steunen, alsook de provincie Oost-Vlaanderen, die eigenaar is van de Hospicebossen”, laat burgemeester Danny Claeys (CD&V) weten.