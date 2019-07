Gemeente maakt resultaten van bevolkingsenquête ‘Zegget ne keer’ bekend Anthony Statius

04 juli 2019

18u15 0 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth heeft woensdagavond de resultaten van de bevolkingsenquête Zegget ne keer bekendgemaakt. In september gaat het participatietraject verder met tafelgesprekken.

Zegget ne keer! Met deze slogan riep het lokaal bestuur alle inwoners op deel te nemen aan de grote bevolkingsbevraging in mei. Uiteindelijk vulden 2.910 inwoners, een goeie 30% van alle inwoners vanaf 16 jaar, de vragenlijst in. Alle antwoorden werden verwerkt door het onderzoeksbureau Public Minds en de resultaten werden op 3 juli voorgesteld aan de raad en het managementteam van het lokaal bestuur en enkele ondernemers en inwoners.

“Een heel ruime meerderheid (91%) vindt het aangenaam wonen in hun buurt. Hierbij valt bovendien op dat er geen verschillen zijn naargelang de buurt waarin men woont”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “Uit de bevraging blijkt dat de goede ligging en bereikbaarheid enerzijds en de aangename groene woonomgeving anderzijds doorslaggevende factoren zijn waarom mensen hier komen wonen. Ongeveer de helft wil nog meer bomen en struiken en een derde vindt het oké dat hiervoor enkele parkeerplaatsen sneuvelen. Bijna twee op drie Nazareners willen meer parken in de gemeente. Over het aantal fietspaden zijn de meningen verdeeld want een kleine helft van de inwoners (46%) vindt dat in hun buurt te weinig fietspaden zijn.”

“Andere opvallende cijfers zijn dat een op vijf inwoners zich soms eenzaam voelt en bij een kleine groep inwoners (4%) is dit vaak het geval”, vervolgt de burgemeester. “Voor sport, cultuur of andere vrijetijdsactiviteiten geeft circa 40% aan dit zowel te doen in Nazareth als in andere gemeenten. Slechts 1 op 10 besteedt z’n vrije tijd enkel in Nazareth. Het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten buiten de gemeente gebeurt het vaakst in Gent (49%) en Deinze (37%). Jongere mensen trekken eerder naar Gent. Een kleine helft (44%) van de respondenten neemt af en toe deel aan activiteiten in de eigen buurt.”

De vragenlijst eindigde met drie open vragen en hierin konden de inwoners al hun opmerkingen en suggesties kwijt. Een derde maakte hiervan effectief gebruik. “Naast bemerkingen over de verkeerssituaties, het openbaar groen en de openbare netheid gaven 906 mensen allerlei suggesties voor het lokaal bestuur. Deze ideeën hebben betrekking op het landelijk karakter en de open ruimte, de dienstverlening en het beleid in het algemeen. Al deze opmerkingen worden de komende weken grondig in kaart gebracht”, besluit de burgemeester.

In september organiseert het bestuur het tweede deel van het participatietraject ‘Zegget ne keer’. Dan zijn er namelijk tafelgesprekken ‘Zegget met maten’ met alle geïnteresseerde inwoners en ondernemers. Meer info over de resultaten via www.nazareth.be.

