Gemeente geeft praktische tips om te stemmen Anthony Statius

25 mei 2019

12u14 0 Nazareth De gemeente Nazareth geeft nog enkele praktische tips mee in verband met de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van zondag.

Zoals ondertussen de meeste inwoners al weten werden de namen gesorteerd op alfabet en niet per adres. Daarom geeft de gemeente nog eens mee om goed op de oproepingsbrief naar het adres en het nummer van het stemlokaal te kijken. Het is namelijk mogelijk dat leden van hetzelfde naar een ander stembureau moeten vertrekken. Men benadrukt dat het gaat over een eenmalige situatie en dat bij de volgende verkiezingen gezinnen opnieuw naar dezelfde locatie kunnen gaan.

Verder roept men op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen, zodat er iet te lang naar een geschikte parkeerplaats moet gezicht worden. Wie toch met de auto komt, kan de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen bij zijn of haar stemlokaal vinden op www.nazareth.be.

Stembrief verloren of andere vragen?

Check onze website.

