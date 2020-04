Gemeente doet oproep naar warme boodschappen Anthony Statius

08 april 2020

09u54 0 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth roept haar inwoners op om tijdens de coronacrisis warme boodschappen te sturen. Deze komen dan misschien in de volgende infokrant.

Onder de slogan Warm Nazareth doet het gemeentebestuur een oproep naar alle inwoners. “In volle crisis toont Nazareth zich van zijn warmste kant”, klinkt het. “Nazareners helpen elkaar. Of je overbrugt de sociale afstand op een originele manier. We delen de lichtpuntjes graag met andere inwoners. Hoe breng je thuis de tijd door? Hoe houd je afstand op je werk? Maakte je iets leuks om iemand te bedanken of heb je tips tegen verveling of eenzaamheid? Stuur jouw foto’s op naar onthaal@nazareth.be. Zo brengen we een warme boodschap in de volgende infokrant.”