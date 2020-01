Gedichtendag met Christophe Vekeman Anthony Statius

22 januari 2020

08u30 0 Nazareth De Gentse auteur Christophe Vekeman komt op donderdag 30 januari naar de bibliotheek van Nazareth. In het kader van Gedichtendag brengt hij het beste uit zijn oeuvre met een eigenzinnige komische noot.

Christophe Vekeman is een graag geziene gast op tal van literaire podia in Vlaanderen en Nederland. De man is dichter, romanschrijver, performer en essayist. Ondertussen bracht hij al 16 boeken uit waarvan tien romans. In 2016 werd hij beloond met de Vlaamse Prozaprijs voor Letterkunde.

De Gedichtendag start om 19.30 uur en het l’Escaut Blues duo zorgt voor de muziek. De toegang is gratis en reserveren kan via 09/382.82.92.