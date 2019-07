Gastgezinnen gezocht voor artiesten Brouwsels op straat Anthony Statius

17 juli 2019

11u49 0 Nazareth Voor de 25ste editie van Brouwsels op straat is de Vriendenkring Eke-Dorp op zoek naar gastgezinnen die de artiesten onderdak willen bieden.

Tijdens het weekend van 31 augustus organiseert de vzw Vriendenkring Eke-Dorp opnieuw Brouwsels op straat in het dorp. Verschillende buitenlandse artiesten zakken dan af naar Eke en de organisatie is op zoek naar gastgezinnen die gedurende een, twee of drie nachten onderdak willen bieden aan de artiesten, dit onder de formule ‘bed and breakfast’. De organisatie zorgt verder zelf voor de andere maaltijden.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Bea Vande Gehuchte: bea@dancee.be of 0478/92.25.02. Meer info via www.vrienden-eke.be.