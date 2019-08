Filmavond aan cc De Zwaan Anthony Statius

26 augustus 2019

12u05 0 Nazareth De bibliotheek van Nazareth viert samen met haar talrijke fans het einde van de zomer met een filmavond aan cc De Zwaan. Deze keer viel de keuze op de film Water for elephants.

Water for Elephants is een Amerikaanse romantische dramafilm en historische film uit 2011 van Francis Lawrence, met in de hoofdrollen onder meer Robert Pattinson, Reese Witherspoon en Christoph Waltz.

De circuspiste van cc De Zwaan opent op zaterdag 7 september om 19.30 uur met aangepaste hapjes, drankjes en animatie. Vanaf 21 uur start de voorstelling op het grote scherm. De toegang is gratis en reserveren kan via bibcultuur@nazareth.be.