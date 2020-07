Fietsster lichtgewond bij aanrijding: te veel gedronken en geen verlichting Wouter Spillebeen

06 juli 2020

14u35 0 Nazareth Een 52-jarige fietsster uit Dendermonde is vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het kruispunt van de Steenweg en de Lichterveldestraat in Nazareth. Beide partijen bleken te veel gedronken te hebben en de fietsster zou zonder lichten gereden hebben.

De fietsster reed rond 22.35 uur op de Steenweg en sloeg links af om de Lichterveldestraat in te slaan. Daarbij kruiste ze de rijweg. Intussen wilde de bestuurder van een Audi (49) vanuit de Lichterveldestraat links inslaan om via de Steenweg naar het centrum te rijden. Het kwam tot een frontale aanrijding, waarbij de fietsster ten val kwam. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het UZ in Gent.

De fiets bleek niet voorzien te zijn van de nodige verlichting en zowel zij als de bestuurder van de wagen legden een positieve ademtest af. De fietsster kreeg een rijverbod van drie uur en de chauffeur moest zijn wagen zes uur laten staan.