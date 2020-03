Fietsster buiten levensgevaar na aanrijding met vrachtwagen Wouter Spillebeen Ronny De Coster

24 maart 2020

13u19 1 Nazareth Een 26-jarige vrouw is deze middag gewond naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze door een vrachtwagen van haar fiets gereden werd in de Steenweg in Eke, Nazareth.

De aanrijding gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Landuitstraat. De bestuurder van een vrachtwagen die glasafval vervoerde, kwam de Steenweg opgereden om richting Gent verder te rijden. Daar reed de 26-jarige fietsster uit Gent, waardoor het tot een aanrijding kwam.

Volgens de eerste berichten zat de vrouw na de aanrijding even gekneld onder de vrachtwagen. Ze bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. De brandweer werd opgeroepen om haar veilig te bevrijden. Daarna werd ze met de ziekenwagen naar het UZ in Gent gebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar.

De Steenweg was na het ongeval ongeveer een uur lang afgesloten, totdat de vrachtwagen weggetakeld werd.