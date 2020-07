Fietser tikt voorligger aan en komt ten val Wouter Spillebeen

06 juli 2020

17u40 0 Nazareth Een fietser (23) uit Brugge is zaterdag lichtgewond overgebracht naar UZ in Gent nadat hij ter hoogte van de Eikenstraat ten val kwam.

De twintiger was samen met een andere 24-jarige Bruggeling op fietstocht toen ze ter hoogte van de brug over de N60 naar beneden reden. De achterligger tikte de band van de voorligger aan en verloor daarbij de controle over zijn fiets. Hij kwam ten val en moest ter verzorging overgebracht worden naar het UZ in Gent. Hij liep lichte verwondingen op.