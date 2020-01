Evenementenloket is verhuisd naar de sporthal Anthony Statius

08 januari 2020

15u05 0 Nazareth Het evenementen-, jeugd en sportteam van Nazareth is verhuisd van het gemeentehuis naar de sporthal.

Sinds maandag 6 januari vind je het evenementenloket in de sporthal en niet langer in het gemeentehuis. Ook de collega’s van bewegen/sport en jeugd hebben daar een nieuwe werkplek. “Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners op meerdere locaties terechtkunnen en dus van nog meer dienstverlening kunnen genieten”, klinkt het bij de gemeente.

In de sporthal, het gemeentehuis, de bibliotheek en het sociaal huis kan je sportelkaarten, rittenkaarten en tickets voor culturele voorstellingen kopen. Daarnaast kan je je er inschrijven voor gemeentelijke activiteiten en je vindt er ook toeristische brochures. Aan het evenementenloket in de sporthal kan je materialen lenen en afhalen en je kan er info verkrijgen over het huren van een zaal in de culturele centra of in de sporthal. Op al deze locaties kan je betalen met een betaalkaart, de Nazarethbon en de vrijetijdscheque.