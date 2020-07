Eke krijgt een ‘glazen straatje’ tijdens kermis Anthony Statius

20 juli 2020

13u33 0 Nazareth In het dorpje Eke (Nazareth) zal je tijdens het kermisweekend een wandeling kunnen maken door het ‘Eekse glazen straatje’. Deze verlichte dorpswandeling wordt een van de hoogtepunten van het alternatieve kermisweekend.

De Vriendenkring Eke-Dorp heeft het jaarlijkse straattheaterfestival Brouwsels op Straat vervangen door het evenement Eke Verlicht. Door het coronavirus en de maatregelen was het immers niet mogelijk om het straattheater te laten plaatsvinden. Toch zal er ambiance zijn in het eerste weekend van september. Een van de activiteiten tijden Eke Verlicht is het ‘Eeklse glazen straatje’.

Op zaterdagavond 5 september staat er een wandeling doorheen de verlichte dorpskern van Eke gepland. Deze start aan de Brouwerij met onder andere een sfeervol bezoek aan zaal Nova en de kerk om daarna via attracties op het parcours en idyllische plaatsjes te eindigen in het ‘glazen’ straatje van Eke.

Daarnaast organiseert de Vriendenkring Eke-Dorp een goed gevuld programma met een kindernamiddag, barbecues, de marché aux bon vivants en de brocantemarkt, een oldtimerrit en optredens. “De mensen kijken ernaar uit om weer wat sociale contacten te leggen. Eke Verlicht is de ideale gelegenheid om het cultureel erfgoed van Eke letterlijk en figuurlijk in het licht te zetten”, zegt cultuurschepen Thomas Van Ongeval (CD&V). Brigitte Van Rysseghem, voorzitster van Vriendenkring Eke-Dorp, vult aan: “We zullen er voor zorgen dat het een plezante, maar vooral corona-veilige kermis wordt. Samen met de plaatselijke cafés en andere culturele verenigingen willen we er een tof kermisweekend van maken.”