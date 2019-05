Eigenaars van gestolen wagen doen oproep naar getuigen Wouter Spillebeen

30 mei 2019

15u30 0 Nazareth Een witte Range Rover Evoque is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen van zijn parkeerplaats in Eke, Nazareth.

De eigenaars van de wagen plaatsten een oproep naar getuigen op facebook. Ze vermoeden dat de Range Rover rond 3 uur gestolen werd en dat de dieven een raam insloegen om binnen te raken, aangezien ze glas vonden op de parkeerplaats. “De auto is laatst gezien op de camerabeelden van de politie toen hij richting de E17 reed ter hoogte van Deinze rond 3.30 uur”, weten de eigenaars.

Ze vragen om uit te kijken naar de wagen, die opvalt omdat hij is uitgerust met een Dynamic Pack, zwarte spiegels, een glazen dak, een zwarte kit onderaan en een dubbele uitlaat in chroom. Het zilveren rooster vooraan de wagen is licht beschadigd. De wagen heeft een Spaanse nummerplaat, maar mogelijk is die intussen verwisseld. Wie de auto ziet, kan contact opnemen met de lokale politie van zone Schelde-Leie op het nummer 09 321 76 60.